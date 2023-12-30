Siirt\'te 3 yıl önce öldürülen kişiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı

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SİİRT'te, 3 yıl önce 1 kişinin öldürüldüğü olay ile PKKKCK ve YPGYDG-H üyeliğinden 3 yıldır aranan M.S., yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasında, 18 Aralık 2020'de kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde O.U.'nun öldürüldüğü olay ile PKKKCK ve YPGYDG-H üyeliğinden 3 yıldır aranan M.S., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.