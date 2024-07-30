SİİRT'te 504 Bin TL Değerindeki Aküler Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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SİİRT'te 504 Bin TL Değerindeki Aküler Çalındı, Şüpheli Yakalandı

SİİRT\'te 504 Bin TL Değerindeki Aküler Çalındı, Şüpheli Yakalandı

SİİRT'te bir iletişim firmasının saha dolaplarından çalınan 504 bin TL değerindeki 72 aküyü giydiği yelekle sağlayan şüpheli, 480 saatlik görüntü izleme sonucunda yakalandı. Şüphelinin aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa'da da hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.

30.07.2024 12:34
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SİİRT'te, bir iletişim firmasının yeleğini giyerek saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerindeki 72 aküyü çalan şüpheli H.B., 480 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim firmasının saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerinde 72 akünün çalınmasıyla ilgili soruşturmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını izlemeye aldı. Ekipler izledikleri 480 saatlik görüntü incelemesinde, şüphelinin H.B. olduğunu tespit etti. H.B.'nin Batman'da olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda H.B. yakalanıp gözaltına alındı. H.B.'nin aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Ardahan, Elazığ, Bursa, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİİRT'te 504 Bin TL Değerindeki Aküler Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİİRT'te 504 Bin TL Değerindeki Aküler Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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