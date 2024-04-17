Siirt'te 9. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Siirt'te 9. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Siirt\'te 9. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Siirt'te düzenlenen '9. Kitap Fuarı', 'Çocuklar okusun diye' temasıyla kapılarını kitapseverlere açtı. Vali Kemal Kızılkaya, fuarın geleneksel hale geldiğini ve her geçen yıl daha da gelişerek gençlerin düşünce dünyalarında yeni ufuklar açacağını belirtti. Fuar, 100 yayınevi ve 60 yazarın katılımıyla bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

17.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:45
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Siirt'te "Çocuklar okusun diye" temasıyla düzenlenen "9. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Valilik himayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen fuar törenle açıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, kentte geleneksel hale gelen fuarın bu yıl 9. kez büyük bir coşku ve heyecanla kapılarını açtığını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında geçen yılın aralık ayında "Yüzyıllar boyu oku" temasıyla "8. Kitap Fuarı"nın düzenlendiğini anımsatan Kızılkaya, "Bu kutlu yolculuğunu bu yıl da aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımız için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu 'Çocuklar okusun.' diyerek kitapseverlerle buluşuyoruz. Fuar artık geleneksel hale gelerek, Siirt'le bütünleşmiştir. Her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliği kazanan fuar, gençlerimizin, öğrencilerimizin düşünce dünyalarında yeni ufuklar açacaktır." diye konuştu.

Kitapların insanlığın binlerce yıllık medeniyet birikimini anlattığını dile getiren Kızılkaya, bu manada kitapların düşünce dünyasına hayat veren pınarlar olduğunu anlattı.

Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaba olan sevgisini artıran bu organizasyon, ülkemizin yarınları adına hepimize umut vermektedir. Okuyan bir neslin aydınlık yarınları müjdelediği muhakkaktır. Dolayısıyla fuar, şehrimizde yeni yazarların ve şairlerin ortaya çıkmasına da kapı aralayacak bir organizasyondur. Bu vesileyle tüm kitapseverleri 7 gün boyunca devam edecek bu kültür ve edebiyat şölenine davet ediyoruz."

Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma da herkesin kitap okuyarak vaktini değerlendirmesi gerektiğini belirterek,"Gençler size söylüyorum, cebinizde telefon taşımayın, kitap taşıyın. Her gün bir kitap okuyun. Göreceksiniz ki benim yaşıma geldiğinizde güzel yol almışsınız. Bu kitap fuarları hakikaten bir millet için yapılacak en güzel iyiliktir." dedi.

Prof. Dr. Yasin Aktay da Siirt'in önemli bir kültür merkezi olduğunu ve burada çok güzel kitapların kaleme alındığını anlattı.

Siirt'te Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen saldırılarda İl Halk Kütüphanesinin kitap okuyacak yaşta olan çocuklara yaktırıldığını ifade eden Aktay, şöyle devam etti:

"O yakılan kütüphanenin hemen ardından böyle bir kitap fuarı düzenleme düşüncesi hasıl olmuştu. Gördük ki o günden itibaren Siirtli kardeşlerimiz, kitapseverlerimiz kitaba çok aşık ve kitabı seviyorlar. Kitap okumak bir maceradır, hakikate bir yolculuktur ama aynı zamanda kendinizi değiştirmeye dönük büyük bir risk almaktır. Çünkü okuduğunuz her kitap, açtığınız her sayfa ötelerden, başka zamanlarda yazılmış bir mektubu okumaya, sizin hayatınızı belki de değiştirmeye, bir çağrıya cevap vermektir."

Daha sonra, 100 yayınevinin katıldığı, 60 yazarın okurlarıyla buluşacağı fuar, İl Müftüsü Şakir Pinal'ın okuduğu dualarla ziyarete açıldı.

Fuar, bir hafta boyunca açık olacak.

Kaynak: AA

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