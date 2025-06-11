Siirt\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te çıkan anız yangını Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle köye sıçramadan söndürüldü.
Kezer Çayı mevkisindeki Köprübaşı köyüne ait arazilerde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye TOMA, itfaiye, polis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yapılan müdahaleler sonucu anız yangını evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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