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Siirt'te Arıcılara Polen Tuzaklı Kovan Desteği - Son Dakika
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Siirt'te Arıcılara Polen Tuzaklı Kovan Desteği

Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Geliştirme Projesi kapsamında arıcılara yüzde 75 hibe ile polen tuzaklı boş arı kovanı desteği sunuldu. Proje kapsamında 35 üreticiye 1050 kovan dağıtılacak.

Siirt\'te Arıcılara Polen Tuzaklı Kovan Desteği
14.12.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:13
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Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Arıcılık ve Arı Ürünleri Geliştirme Projesi kapsamında arıcılara yüzde 75 hibe ile polen tuzaklı boş arı kovanı desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Tarım Müzesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, proje kapsamında 35 üreticiye 1050 kovan dağıtılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve GAP Bölge Kalkınma İdaresinin katkılarıyla geçen yıl Siirt'te arıcılıkla uğraşan 649 aileye destek sağlandığını ifade eden Kızılkaya, 2024'te de bal üretiminin artırılmasına yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.

Kızılkaya, "Türkiye geçen yıl 120 bin ton bal üretimiyle Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldı. Siirt de ülke genelinde ilk 10'a girdi. Hedefimiz çiftçimizin gayreti, projelerde gösterdiğimiz performansla Siirt'in bal üretiminde ülkede ilk 5'e girmesini sağlamak. Bu hedefe doğru ilerliyoruz." dedi.

Siirt'te arıcılık faaliyeti yürüten 1400 aile bulunduğunu anlatan Kızılkaya, bu sayıyı artırmak istediklerini aktardı.

Kızılkaya, "Bunun için geçen yıl Valilikçe 2 proje kapsamında 5 bin 265 boş ve arılı kovan dağıtıldı. Yine GAP tarafından 11 milyon 221 bin lira tutarındaki proje ile 5 bin 900 arılı kovan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca 1 milyon 180 bin liralık proje ile 1088 arılı kovan dağıtıldı. Bal üretiminin yanında arı ürünlerinin artırılması için de bugün 1050 polen tuzaklı kovan dağıtılacak." diye konuştu.

Siirt Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faik Efe de emeği geçenlere teşekkür ederek, üreticilere verilen destek sayesinde kentte her geçen gün bal üretiminin arttığını belirtti.

Törende daha sonra üreticilere kovan dağıtıldı.

Törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kurum yetkilileri ve bal üreticileri katıldı.

Kaynak: AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt, Üretim, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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