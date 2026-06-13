Siirt\'te Bebek Merdivenden Düştü, Hayatını Kaybetti

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen Menesa Aksu (1), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün 13.30 sıralarında Kurtalan ilçesine bağlı Tatlı köyünde meydana geldi. Menesa Aksu isimli bebek, iddiaya göre oyun oynadığı sırada merdivenden düşerek ağır yaralandı. Yakınları, Menesa'yı Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bebek, bugün hayatını kaybetti. Menesa bebeğin cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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