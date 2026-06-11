Siirt'te Botan Efsanesi Dans Topluluğu Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Siirt'te Botan Efsanesi Dans Topluluğu Yeniden Faaliyete Geçti

Siirt\'te Botan Efsanesi Dans Topluluğu Yeniden Faaliyete Geçti
11.06.2026 10:22
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Siirt'te öğretmenlerden oluşan Botan Efsanesi Dans Topluluğu, kültürel mirası halk oyunlarıyla canlandırıyor.

SİİRT'te, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda 5 yıl aradan sonra yeniden çalışmalarına başlayan ve öğretmenlerin oluşturduğu Botan Efsanesi Dans Topluluğu, kentin kültürel değerlerini halk oyunlarıyla sahneye taşımaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Sanat ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve öğretmenlerden oluşan Botan Efsanesi Dans Topluluğu, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından yeniden faaliyetlerine başladı. Daha önce yurt içi ve yurt dışında birçok gösteri sahneleyen ekip, yeni kadrosuyla çalışmalarını sürdürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, projenin kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Botan Efsanesi, küllerinden doğuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda kurulan Maarif Halk Dansları Topluluğu kapsamında biz de Siirt'te ekibimizi yeniden oluşturduk. Amacımız halk oyunlarını yaşatmak, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve ulusal ile uluslararası platformlarda tanıtmaktır" dedi.

'YAKLAŞIK 5 YILDIR SAHNE ALMIYORDU'

Maarif Halk Dansları Topluluğu İl Koordinatörü ve Siirt Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Mehmet Zakir Alp ise Botan Efsanesi'nin 2013 yılında kurulduğunu ve ilk gösterisini İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiğini belirterek, "Yaklaşık 4-5 yıldır sahne almayan ekibi, öğretmenler ve antrenörlerle yeniden bir araya getirdik. Yaklaşık 6 aydır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hedefimiz Siirt'i ve ülkemizi farklı şehirlerde ve ülkelerde temsil etmek. Botan Efsanesi bir hikaye anlatır. Oradaki her figürün, her ezginin, her kostümün ve her videonun mutlaka bir hikayesi vardır. Biz onları canlandırıyoruz. Botan Efsanesi dememizin sebebi de Botan Çayı ve çevresinde geçmişte yaşanan hikayeler, aşk hikayeleri ve yaşanmışlıklardır. Bütün bunları sahneye taşıyarak kültürümüzü yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Dansı, müziği ve kostümleri bir araya getirerek adeta tiyatral bir anlatımla kültürümüzü sahneye yansıtıyoruz" diye konuştu.

'BU TOPLULUĞUN İÇİNDE OLMAKTAN MUTLUYUM'

Toplulukta yer alan müzik öğretmeni Nazlı Erkoyuncu da kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Müzik öğretmeniyim. Daha önce halk oyunlarında yer alıyordum. Fakat uzun bir sürenin ardından yeniden Maarif Halk Dansları adı altında bir araya geldik. Bu topluluğun içinde bulunmaktan gerçekten çok keyif alıyorum ve mutluyum. Siirt'in tarihini, geçmişini ve kültürel yapısını anlatan figürlerle sahnelenen oyunları büyük bir keyifle öğrendim. Bundan sonraki hayatımda da buna yer vermeyi düşünüyorum. Çünkü geçmişin izlerini bir ritimle oluşturup sahnede sergilemek bizleri mutlu ediyor" dedi.

'13 YIL SONRA AYNI HEYECANI YAŞIYORUM'

Topluluğun üyelerinden Ferda Yılmaz ise "2013 yılında lise öğrencisiyken Botan Efsanesi'nde görev almıştım. Şimdi ise Maarif Halk Dansları Topluluğu ile yeniden devam ediyoruz. Yaklaşık 13 yıl sonra böyle bir ekibin içerisinde olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Oyunlarımızla Siirt'in kültürünü yansıtıyoruz. O zamanlar lise öğrencisiydim, bugün ise bir kurumda yöneticilik yapıyorum. O günden bugüne dans anlamında kendime çok şey kattım. Yeni ekibimiz de oldukça başarılı. Bu nedenle herkesi gösterilerimizi izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Siirt, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Botan Efsanesi Dans Topluluğu Yeniden Faaliyete Geçti - Son Dakika

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