Siirt'te burun kanaması şikayetiyle 10 yaşındaki çocuktan canlı sülük çıkarıldı - Son Dakika
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Siirt'te burun kanaması şikayetiyle 10 yaşındaki çocuktan canlı sülük çıkarıldı

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Siirt\'te burun kanaması şikayetiyle 10 yaşındaki çocuktan canlı sülük çıkarıldı
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Siirt'te tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvuran 10 yaşındaki çocuğun boğazında canlı sülük tespit edildi. Yaklaşık 15 gün önce dere ve kuyu suyuyla teması olan çocuktaki sülük, Op. Dr. Begüm Arda tarafından çıkarıldı.

SİİRT'te tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvuran Miraç Ö.'nün (10) muayenesinde, boğazında canlı sülük tespit edildi. Sülük, Op. Dr. Begüm Arda tarafından çıkarıldı.

Tekrarlayan burun kanaması şikayeti yaşayan Miraç Ö., ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Begüm Arda tarafından Miraç Ö.'ye yapılan muayenede, bademcik bölgesinden burun arka tarafına uzanan kısımda canlı sülük olduğu belirlendi. Yaklaşık 15 gün önce Baykan ilçesindeki bir derede yüzdüğü ve kuyu suyu gibi kontrolsüz bir su kaynağından su içtiği öğrenilen Miraç'taki sülük, yapılan değerlendirme sonrasında Op. Dr. Arda tarafından kontrollü şekilde çıkarıldı.

'NADİR GÖRÜLEN BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK'

Op. Dr. Begüm Arda, nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle gelen çocuk hastamızda, nadir görülen bir durumla karşılaştık. Muayenemizde bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit ettik. Hikayeyi derinleştirdiğimizde yaklaşık 15 gün önce güvenliği belirsiz şüpheli bir kaynak suyla temas öyküsü olduğunu öğrendik. Hastamızda sülüğü uygun koşullar altında kontrollü bir şekilde tamamen çıkardık. Hastanın genel durumlarının iyi olduğu görüldü. Bu tür durumlar oldukça nadir görülmekle beraber özellikle dere, kaynak suyu ya da kontrolsüz doğal su kaynaklarıyla temas öyküsü olduğunda özellikle akılda bulundurulmalıdır. Burada vurgulamak istediğimiz nokta şu, tekrarlayan ve nedeni belirlenemeyen burun kanamalarından özellikle böyle bir kaynak suyu ile temas öyküsü de bulunduğunda bu durumun akılda bulundurulması gerektiği ve ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi ile değerlendirilmesi gerektiğidir" dedi.

Kaynak: DHA
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