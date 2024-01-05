 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te büryan ustaları, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te büryan ustaları, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Siirt'te büryan ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Büryan ustaları, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve seçtikleri fotoğraflara oy verdi.

Siirt\'te büryan ustaları, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
05.01.2024 - 16:24,
Abone Ol

Siirt'te büryan ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kentte 30 yıllık büryan ustası Murat Kayaalp, Cumhuriyet Caddesi'ndeki büryan salonunda gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aydın Arik'in "Ha Gayret", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'ın "Haykırış" adlı fotoğraflarını seçen Kayaalp, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Kayaalp, yılın fotoğraf oylamasında bu yıl da birbirinden güzel karelerin olduğunu belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kayaalp, "Anadolu Ajansının haberlerini sürekli takip ediyoruz. Birbirinden güzel haber ve fotoğraflara tanık oluyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten kutluyorum." dedi.

Büryan ustalarından Bahattin Erçelik ve Muhammet Baykara da 5 kategoriden beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Caddesi, Türkiye, Siirt, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te büryan ustaları, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika


17:40
Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor Tesla, Çin'de 1.6 Milyon Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:42:41. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te büryan ustaları, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement