Siirt'te Doğa Koruma Denetimleri

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Siirt'te jandarma ekipleri, doğayı korumak için avlak, mesire alanları ve hayvan barınaklarında denetim ve bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, doğayı ve hayvanları korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ekipler, il genelinde avlak, mesire alanları, park, bahçe, baraj havzası, hayvan barınakları ve göçerlerin kullandığı güzergahlarda denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Halka yönelik bilinçlendirme eğitimleri verdi, broşür ve afiş dağıttı.

Doğal güzelliklerin korunarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılması için yapılan çalışmalarla toplumda çevre bilincinin artırılması hedefliyor.