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Siirt'te Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Siirt'te Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Siirt'te Barış Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan İdris Geçgel (54) ile Ahmet Yelis (53), taşıdıkları demirlerin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Geçgel ve Yelis, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İdris Geçgel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt\'te Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 18:23,
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Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisinden biri hayatını kaybetti.

Barış Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan İdris Geçgel (54) ile Ahmet Yelis (53), taşıdıkları demirlerin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Geçgel ve Yelis, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İdris Geçgel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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