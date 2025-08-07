Siirt'te Filistin İçin Yürüyüş

Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde, Siirt Üniversitesi merkez kampüsünün önünde bir araya gelen kentteki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, " Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı.

Daha sonra kalabalık ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, sloganlar ve tekbirler eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik, dünyanın gözü önünde gerçekleşen büyük bir zulme sessiz kalmamak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in işlediği suçların her geçen gün katlandığını dile getiren Tetik, şöyle devam etti:

"Bir millet dünyanın gözleri önünde yıkım, talan, açlık, kıtlık, insani tüm ihtiyaçlardan yoksun bırakılarak ölüme terk edilmektedir. Bir avuç siyonist tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka bu cürümleri işlemektedir. Bizler, susarak zalime cesaret vermeyi, katliamlara sessiz kalmayı reddediyoruz."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de İsrail'in Gazze'de düzenlediği soykırıma karşı herkesin tepki göstermesini istedi.

Gül, "Bu sadece Müslümanların meselesi değil, ben insanım diyen herkesin meselesi olması gerekir. Hele bir annenin çocuğunun gözüne bakarak o çocuğun erimesini izlediği zaman bundan daha acı, bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Ben insanım diyen herkesin bundan utanması lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yürüyüşe AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.