Siirt'te Hakim ve Savcılara Veda Programı - Son Dakika
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Siirt'te Hakim ve Savcılara Veda Programı

Siirt\'te Hakim ve Savcılara Veda Programı
03.07.2025 00:20
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Siirt'te, HSK kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Siirt'te, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit'in ev sahipliğinde İl Özel İdaresi Dinlenme Tesislerinde verilen yemekte yaptığı konuşmada, hakim ve savcıların her dosyada ve kararda gösterdiği titizlik ve sorumluluğun, bu kutsal mesleğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Tayini çıkan hakim ve savcıların kente değerli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Kızılkaya, "Görevleri süresince sergiledikleri dürüstlük, çalışkanlık, nezaket ve mesleki liyakat, hepimiz için örnek olmuştur. Kendileriyle aynı yolda yürümek bizler için büyük bir onur ve kazanç olmuştur. Elbette her veda, içinde bir miktar hüzün barındırır ancak biliyoruz ki her son, yeni bir başlangıcın habercisidir. Gittikleri yerlerde de aynı sorumluluk bilinciyle görev yapacaklarına ve adalet meşalesini taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz." dedi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve yargı mensuplarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Kızılkaya, kendilerine yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Başsavcı Sarıca da kültürü, doğası ve insanıyla gönüllerde taht kuran kentte görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kentte adalet hizmetini sağlama noktasında ellerinden gelen tüm gayreti göstererek hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Çok güzel anılar biriktirdik, güzel arkadaşlıklarımız oldu, biriktirdiğimiz bu duyguları kısa bir konuşmaya sığdırmak çokta mümkün değil. Lakin Siirt'in her dağında, taşında bir anı bırakarak ilimize veda etmenin de ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Kentlisi ve köylüsüyle, hizmetlerin her zaman en alasına layık olan kadirbilir Siirt halkına uzunca bir süre etkin ve verimli bir şekilde hizmet etmiş olmanın, engin mutluluk ve huzuru içindeyim."

Programda, tayini çıkan hakim ve savcılara plaket takdim edildi.

Programa, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Hakim ve Savcılara Veda Programı - Son Dakika

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