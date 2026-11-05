Siirt\'te iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'te iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılarla ilgili polis ve itfaiye ekipleri de bölgede çalışma yürüttü.
Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı???????.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen??????? 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobil çevre yolunda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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