Siirt'te "İl Yaşlılık Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siirt'te "İl Yaşlılık Çalıştayı" yapıldı

Siirt\'te "İl Yaşlılık Çalıştayı" yapıldı
16.08.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Tillo ilçesinde "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Siirt'in Tillo ilçesinde "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.???????

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla yapılacak "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda çalıştay gerçekleştirildi.???????

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, burada, yaşlı nüfusun artmasıyla "yaşlı hakları", "aktif" ve "sağlıklı yaşlanma" konularının önem kazandığını söyledi.

Çalıştayla yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının planlandığını belirten Sidar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ülkemizde 2024 yılı 'Emekliler Yılı', 2025 yılı ise 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir. Kıymetli büyüklerimizin, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu dikkate alındığında yaşlılık alanındaki politikaların 'Aile Yılı' kapsamında yeniden ele alınarak daha bütüncül yeni politikalar çerçevesinde hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla 2. Yaşlılık Şurası yapılacaktır. Şuranın yapılmasında ülkemizde sağlık ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sonucunda ortalama yaşam süresinin uzaması ve bunun sonucunda yaşlı nüfus oranının yıldan yıla artmaya devam etmesi etkili olmuştur."

Sidar, Türkiye'nin yüzde 10,6 yaşlı nüfus oranıyla 'Çok Yaşlı Toplum' sınıfına dahil olduğunu bu oranın kentlerinde yüzde 5,8 olduğunu belirtti.

Söz konusu durumun yaşlılara sunulan hizmetlerin, sayısının arttırılmasını ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesini gerekli kıldığını dile getirerek, "Çalıştaydan çıkacak fikirler, Siirt'te yaşlılara yönelik daha kapsayıcı hizmetler sunma hedefini güçlendirecek ve bu günümüzle birlikte geleceğin şehir kültürünü, dayanışma anlayışını ve hizmet vizyonunu şekillendirecektir." şeklinde konuştu.

Yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak ve birlikte üretebilecekleri alanlar oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Sidar, programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından programda akademisyenler tarafından sunum yapıldı.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Tillo, siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 'İl Yaşlılık Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:45:16. #7.11#
SON DAKİKA: Siirt'te "İl Yaşlılık Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.