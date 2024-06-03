Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi - Son Dakika
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Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

Siirt\'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

Siirt'te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polis, uyarılara rağmen açıklama yapmaya başlayan grup üyelerine müdahalede bulundu ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polise mukavemet göstermişlerdir. Grup, daha sonra Siirt Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak dağıldı.

03.06.2024 22:31
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Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahalede bulunan polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, açıklama yapmak istedi.

Uyarılara rağmen grup adına DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş açıklama yapmaya başlayınca polis müdahalede bulundu.

Polise mukavemet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Sarıtaş ve beraberindeki partililer, daha sonra Siirt Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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