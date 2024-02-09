Siirt\'te Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Asrın Felaketi Anma Programı"nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Siirt'te de hissedilen depremin ilk anlarından itibaren devlet olarak yaraları sarmak için ülke genelinde çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydeden Kızılkaya, Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sahada arama, kurtarma, insani yardım ve eğitim destek için aktif olarak yer aldıklarını belirtti.
Adıyaman'da tam teşekküllü mutfak ile depremzedelere sıcak yemek hizmeti sunulduğunu bildiren Kızılkaya, "Eğitim destek ekiplerimiz Malatya, Kahramanmaraş, Hatay'da görev almıştır. Merkez Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki ekmek fabrikasında üretilen 102 bin ekmek deprem bölgesine gönderilmiştir. Ayrıca Hatay'da anaokulu ve temel eğitim sınıfı kazandırdık. Asrın felaketi olan depremin olumsuz etkileri ilimizde de hissedilmiş, geceyi dışarda geçiren halkımızın barınma ihtiyaçları karşılanmıştır." dedi.
Deprem sonrasında 1009 ailenin Siirt'te misafir edildiğini, 750 aileye de psikososyal destek verildiğini dile getiren Kızılkaya, asrın felaketinin devlet ve millet el ele vermesiyle asrın birlikteliğine dönüştüğünü söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) lideri Fevzi Yeşilkavak da deprem esnasında sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İl Müftüsü Şakir Pinal, depremde hayatını kaybedenler için ildeki Kur'an kurslarında okunan 25 hatmin duasını yaptı.
Deprem konulu resim sergisinin gezilmesiyle program son buldu.
Programa, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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