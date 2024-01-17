 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı. Yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram buğday, arpa, mısır, yemek artığı ve 350 kilogram pazar artığı ekmek bırakıldı. Yapılan çalışmalar fotokapanlarla izlenerek hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca yemleme yapılan alanlarda hayvanların avlanmalarını engellemek için koruma çalışmaları yapılıyor. Bu uygulama sayesinde yaban hayvanlarının köylere inmesi de engelleniyor. Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde ise köy halkının da gönüllü olarak katıldığı çalışmalar yapıldı.

Siirt\'te Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
17.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:14
Abone Ol

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt'te zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için, özellikle kar örtüsünün çok olduğu alanlarda yemleme çalışması yapıldı.

Yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram buğday, arpa, mısır, yemek artığı, 350 kilogram pazar artığı ekmek bırakıldı.

Çalışma yapılan alanlar fotokapan ile izlenerek çalışmaların hedefine ulaşıp ulaşmadığı kontrol ediliyor.

Ayrıca yemleme yapılan alanlarda toplanan hayvanların, diğer hayvanlar tarafından avlanmalarının engellenmesi amacıyla bu alanlarda koruma çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Uygulama sayesinde, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının köylere inmesi de engelleniyor.

Ekipler ayrıca, kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünün dağlık alanlarına da buğday, yemek artığı ve sebze bıraktı. Buradaki çalışmaya köy halkı da gönüllü olarak katıldı.

Maden köyü sakinlerinden Cahit Ant, AA muhabirine, yaban hayvanlarına yönelik çalışmalarla doğanın korunmasını sağladıklarını söyledi.

Yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarının yaban hayvanları için zor geçtiğini belirten Ant, hayvanların yerleşim yerlerinden uzak kalmasını sağlamak için yapılan bu tür çalışmalara gönüllü olarak katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şirvan, Siirt, Hayvanlar, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı - Son Dakika


15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı

Son Dakika
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:13:59. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement