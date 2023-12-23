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Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan üçüncü çocuğuna hamile olan Asya Üskan, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılan yol sayesinde 112 Acil Sağlık ekipleri Üskan'ı Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu iyi olan Üskan, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt\'te kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
23.12.2023 - 21:21,
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Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Düğüncüler köyünde üçüncü çocuğuna hamile olan Asya Üskan'ın (35) rahatsızlanması üzerine yetkililere haber verildi.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yolu açılan köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri Üskan'ı Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Üskan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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