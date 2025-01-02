Siirt'te Kule Vinç Operatörleri Zorlu Koşullarda Çalışıyor - Son Dakika
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Siirt'te Kule Vinç Operatörleri Zorlu Koşullarda Çalışıyor

Siirt\'te Kule Vinç Operatörleri Zorlu Koşullarda Çalışıyor

Siirt'teki hastane inşaatında kule vinç operatörleri, yüksekten ağır yükleri taşımak için çalışıyor.

02.01.2025 11:47
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Siirt'te hastane inşaatında görevli kule vinç operatörleri, yüksekten yapılan kritik taşımacılık ve koordinasyonla projeye katkı sağlıyor.

Kentte, bina oturma alanı 20 bin 619 metrekare, toplam 89 bin 749 metrekare kapalı alanda "akıllı hastane" modeli ve yatay mimari anlayışıyla projelendirilen 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşaatı sürüyor.

İnşaatın yapımında görevli kule vinç operatörleri, her gün 50 metre yükseklikte, zor koşullarda çalışıyor.

Günde iki kez kuleye tırmanan ve gerekli kontrolleri yaptıktan sonra yaklaşık 8 saat mesai yapan operatörler, diğer çalışanlarla koordineli şekilde ağır yüklerin taşınmasını, malzeme ve ekipmanların yer değiştirilmesini sağlıyor.

"Vinç operatörüne su götürürken bu meslekle tanıştım"

Operatörlerden Ahmet Aslan (31), AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır bu görevi yaptığını söyledi.

İnşaat sahasına getirilen kule vinç parçalarının 180 tonluk mobil vinç desteğiyle kurulduğunu ifade eden Aslan, her kule vincinde 60-70 personelle koordineli çalıştığını ve 60 metre genişliğiyle 14 bin metrekarelik alana hizmet verdiğini anlattı.

İstanbul'da inşaat işçisi olduğu sırada kule vinçlerle tanıştığını anlatan Aslan, "Vinç operatörüne su götürürken bu meslekle tanıştım. Operatöre su taşırken makine sallandığı için korkuyordum. Bu korkumla yüzleştim. Operatöre ve onun çalışma şartlarına özendim. Yükseklik korkumu da yendiğim için 11 ayda bu mesleği öğrendim." dedi.

Mesaiye sabah saat 07.30 gibi hazırlandıklarını, saat 08.00'de makineye çıktığını dile getiren Aslan, gerekli kontrollerin ardından işbaşı yaptıklarını kaydetti.

"Merdivenleri tek tek çıkıyoruz. Öğlene kadar tepede kalıyoruz ve öğle yemeği için aşağıya inip öğleden sonra yeniden tırmanıyoruz." diyen Aslan, mesleklerinin kolay olmadığını belirtti.

Aslan, "Önce iş güvenliği, işçilerin güvenliği diyerek çalışıyoruz. Çünkü nerdeyse bütün işler elinizin altından geçiyor. Bir su taşıması bile vinçle yapılıyor. Bu işi layıkıyla yapan kişilere öneririm. Bu işi yaparken de layıkıyla yapıp emeğinin hakkını vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bazen bulutların içerisinde hissediyoruz"

Operatör Mehmet Kadri Yağmahan (48) da 5 çocuk babası olduğunu, Adana'da su arıtma tesisi inşaatında çalışırken bu meslekle tanıştığını belirtti.

İnşaat işçisi olduğu dönemde vinç halatının koptuğu bir durum yaşadıklarını aktaran Yağmahan, şöyle devam etti:

"Halat koptuğu için operatör aşağıya indi. Yüksek olduğu için kimse çıkmadı ama ben ona yardım ettim. Oradaki yetkililer ve iş arkadaşlarımız cesaretli olduğumu ve yükseklik korkum olmadığını belirtip bu işi yapabileceğimi belirttiler. Halat kopunca da 70-80 kişi boşta kaldı, çalışmalar durdu. Teklif gelmesi üzerine ben de operatör olmaya karar verdim. Gerekli izinleri aldıktan sonra her gün 1-2 saat operatörün yanına çıkıp bu işi öğrendim. Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum."

Bu meslekte bütün inşaat sahasına hakim olmak gerektiğine dikkati çeken Yağmahan, farklı birimlerde görevli işçilerle koordineli halde çalışmanın önemini vurguladı.

Mesleklerini icra ederken iş güvenliğini ön planda tuttuklarını ifade eden Yağmahan, "Çok yüksekte olduğumuz için bazen bulutların içerisinde hissediyoruz. Kule vince çıkarken çok yoruluyoruz ama inerken sıkıntı yaşamıyoruz. İş sırasında bazı kör noktalar olabiliyor. O nedenle diğer çalışanlarla koordineli şekilde ve devamlı iletişim halinde olmak önemlidir. Olumsuz hava koşulları olduğunda ise çalışmalarımız durabiliyor." dedi.

"Kule vinçler kaba inşaatın bel kemiği"

Yüklenici firma proje müdürü Mithat Demircan, 386 deprem izolatörünün kullanıldığı projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 57'ye ulaştığını söyledi.

İnşaat alanında bulunan 3 kule vincin çalışmaların hızlı şekilde sürdürülmesinde önem taşıdığına dikkati çeken Demircan, "Kule vinçler kaba inşaatın bel kemiği çünkü bizim buradaki demir, kalıp gibi birçok çalışma kule vinçler üzerinde yürüyor. Dolayısıyla buradaki kule vinçlerin önemi çok büyük. Hem süre hem ekiplerin çalışma düzeninde kule vinçler önemli yer alıyor. Kule vinçler çalışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri." dedi.

Kule vinçler sayesinde inşaatların yapım süresinin önemli ölçüde kısaldığına dikkati çeken Demircan, bu tür projelerin kule vinçler olmadan yürümesinin çok zor olduğunu anlattı.

"Kule vinç operatörlerinin işi bilmeleri, tecrübeleri hayati önem taşıyor. Geniş bir mesafede ağır yük taşıyorlar. İş güvenliği burada her şeyden önce geliyor. Operatörlerimiz de buna göre çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullanan Demircan, metrelerce yükseklerde fedakarca çalışan operatörler ve diğer inşaat işçilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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