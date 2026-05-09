Siirt\'te Madde Bağımlısı Olayı

SİİRT'te madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişi, yolda bir otomobili durdurup tavan kısmının üzerine çıktı. Polis ekiplerinin ikna çabasıyla araçtan indirilen kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Hz. Fakirullah Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi, caddede seyir halindeki 34 FLN 748 otomobilin önünü kesip, aracın üzerine çıktı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan kişi, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabasının ardından araç üzerinden indirilip, sağlık kontrolü için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.