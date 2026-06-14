Siirt'te Milli Maç Coşkusu

Siirt'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekrandan izledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda milli maç için dev ekran kuruldu.
Maçı izlemeye gelen vatandaşlara, karşılaşma öncesi çorba ikramında bulunuldu.
Milli takım formaları giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izledi.
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