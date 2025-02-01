Siirt\'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

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SİİRT'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Ahmet B.'nin dili boğazına kaçtı. Yaralanan yayaya ilk müdahaleyi, yoldan geçen bir doktor yaptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet B.'ye, Mikail E.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kazada, sürücü ile Ahmet B. yaralandı. Dili boğazına kaçan ve nefes almakta zorlanan Ahmet B.'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen ismi öğrenilemeyen bir doktor yaptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet B., ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü taburcu edilirken, Ahmet B. ise kontrol amacıyla gözlem altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,