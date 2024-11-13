Siirt'te Motosikletli Sürücüye Para Cezası

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Siirt'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Merkez Kooperatif Mahallesi'nde "şahinler" olarak adlandırılan motosikletli polis timi, şüphe üzerine 34 KEF 216 plakalı motosiklet sürücüsü S.G'yi durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçtı.

Polisin takibi sonucu yakalanan sürücüye, "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak" ve "trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluklarının veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak" suçlarından 7 bin 945 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücünün polisten kaçma anı araç kamerasınca kaydedildi.