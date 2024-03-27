Siirt\'in Baykan ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1\'i polis, 8 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1'i polis, 8 kişi yaralandı.
Beldenin Veyselkarani Caddesi'nde iki grup arasında Karakaya köyünde gerçekleştirilecek muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada tarafları ayırmaya çalışan 1 polis ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerince kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, beraberinde Kaymakam Emin Bağlı, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Veyselkarani Belde Belediye Başkanı Murat Akgün ile olay yerine giderek, bilgi aldı.
Vali Kızılkaya, gazetecilere, Karakaya köyünde yaşayan ve daha önce aralarında özellikle muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan vatandaşların Veyselkarani Caddesi'nde karşılaşmaları üzerine aralarında başlayan tartışmanın taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştüğünü belirtti.
Kavgaya müdahale etmek isteyen 1 polis ile 7 kişinin yaralandığını ifade eden Kızılkaya, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
Kızılkaya, "Burada emniyet, jandarma, bütün güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almış durumda. Adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılarak, konu takip edilmektedir. Bu olay bizi üzmüştür. İlimizde, ilçemizde, beldemizde, sevgi, kardeşlik ve barış içerisinde devam eden seçim ortamına bu taşkın davranış gölge düşürmüştür. Tüm vatandaşlarımızı bu şekilde huzura gölge düşürecek davranışlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Bu olayı lanetliyorum ve belde halkımıza geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.
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