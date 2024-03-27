Siirt'in Baykan ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1'i polis, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'in Baykan ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1'i polis, 8 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma taş, sopa ve silah kullanılan bir kavgaya dönüştü. Olayda 1 polis ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 5 kişi gözaltına alındı. Siirt Valisi olay yerine giderek bilgi aldı ve olayı kınadı.

27.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1'i polis, 8 kişi yaralandı.

Beldenin Veyselkarani Caddesi'nde iki grup arasında Karakaya köyünde gerçekleştirilecek muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada tarafları ayırmaya çalışan 1 polis ile 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, beraberinde Kaymakam Emin Bağlı, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Veyselkarani Belde Belediye Başkanı Murat Akgün ile olay yerine giderek, bilgi aldı.

Vali Kızılkaya, gazetecilere, Karakaya köyünde yaşayan ve daha önce aralarında özellikle muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan vatandaşların Veyselkarani Caddesi'nde karşılaşmaları üzerine aralarında başlayan tartışmanın taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Kavgaya müdahale etmek isteyen 1 polis ile 7 kişinin yaralandığını ifade eden Kızılkaya, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kızılkaya, "Burada emniyet, jandarma, bütün güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almış durumda. Adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılarak, konu takip edilmektedir. Bu olay bizi üzmüştür. İlimizde, ilçemizde, beldemizde, sevgi, kardeşlik ve barış içerisinde devam eden seçim ortamına bu taşkın davranış gölge düşürmüştür. Tüm vatandaşlarımızı bu şekilde huzura gölge düşürecek davranışlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Bu olayı lanetliyorum ve belde halkımıza geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Siirt\'in Baykan ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1\'i polis, 8 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'in Baykan ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1'i polis, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:35 Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti Üzerine komodin düşen bebek ve büyük dedesi aynı gün hayatını kaybetti
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:48 AIM Startup, küresel trendlerle startup başarısını şekillendiriyor AIM Startup, küresel trendlerle startup başarısını şekillendiriyor
14:29 Entübe edilen Kadir İnanır’ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun
13:21 Tayland’da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Tayland'da kraliyet anıtı önünde mini eteğiyle poz veren model Pim Apatsara, beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
12:57 Kanserle savaşan Kate Middleton’a en büyük destek ailesinden geldi Kanserle savaşan Kate Middleton'a en büyük destek ailesinden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 17:11:12. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'in Baykan ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1'i polis, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement