Siirt'te Nefroloji Uzmanı Göreve Başladı

Siirt'te nefroloji uzmanı Dr. Kerem Deryal, hasta kabulüne başladı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan nefroloji uzmanı Dr. Deryal'ın göreve başladığı bildirildi.
Deryal'ın göreve başlamasıyla hastanede böbrek hastalıkları alanındaki eksikliğin giderildiği ifade edilen açıklamada, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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