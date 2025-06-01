Siirt\'te öğrencilerden yıl sonu gösterisi

Siirt'te öğrenciler tarafından yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriye girişler, bilet yerine kitap bağışıyla yapıldı.

Öğrencilerin konser verdiği etkinlikte, tiyatro gösterisi sunuldu.

Okul müdürü Abbas Balcı, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, programa katılanlara teşekkür etti.