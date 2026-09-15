Siirt'te okul çevresi denetiminde 6 sürücüye 16 bin 834 lira ceza kesildi

Siirt'te okul çevresi ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla il ve ilçelerdeki okul çevreleri ile öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde 176 okul ve 10 yurt ve çevresi, 25 park ve bahçe, 49 metruk bina, 9 internet kafe, 5 kahvehane ile kafe, 67 market ile büfe, 21 araç ve 88 okul servis aracı kontrol edildi.

614 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 1 kişi hakkında işlem yapıldı, trafik kurallarını ihlal eden 6 sürücüye toplam 16 bin 834 lira idari para cezası uygulandı.