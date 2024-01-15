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Siirt'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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Siirt'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi

Siirt'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Siirt\'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK\'ya tepki gösterdi
15.01.2024 - 19:50,
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Siirt'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu öncülüğünde 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı açtı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Federasyon başkanı İsmail Şehitoğlu, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Terör ve şiddetin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirten Şehitoğlu, ülkenin terörle kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Şehitoğlu, "Tek yürek olarak kardeşliğimize kastedenlerin kirli emellerini boşa çıkaracağız. Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bilinmelidir ki tek yürek olarak devletimizin yanında, terörün de sonuna kadar karşısındayız." dedi.

Basın açıklamasının ardından şehit askerler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra Hacı Fethi Serin Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Mevlit programına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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