Siirt'te Sel Yardımları ve Köprü Restorasyonu
Siirt'te Sel Yardımları ve Köprü Restorasyonu

Siirt\'te Sel Yardımları ve Köprü Restorasyonu
21.04.2026 17:29
Kurtalan'da selden etkilenenlere yardım yapıldı, hasar gören Kezer Köprüsü restore edilecek.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara gıda kolisi, sıcak yemek ve hijyen malzemesi yardımında bulunuldu.

Kurtalan Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kaymakamlığın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında selden etkilenen vatandaşlara Türk Kızılay ekipleri aracılığıyla gıda kolisi, sıcak yemek ve hijyen malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, sahada görev alan ekiplerin vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Selde hasar görün Kezer Köprüsü restore edilecek

Valilikten yapılan açıklamada ise 1950 yılında inşa edilen Siirt merkeze bağlı Köprübaşı köyü sınırlarında yer alan Kezer Köprüsü'nde sel nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin restorasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Köprünün, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26 Nisan 2013 tarihli kararıyla "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı-1. Grup Yapı" olarak tescillendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köprüye ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ise Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak 19 Haziran 2013 tarihinde onaylandı. Tarihi köprünün ikilemesi olarak bölünmüş yol çalışmaları kapsamında 2005'te inşa edilen basit kirişli betonarme köprü de aynı güzergahta hizmete alınmıştı. 19 Nisan'da Kezer Çayı'nda meydana gelen selin ardından tarihi taş köprünün ayaklarında oturmalar oluştuğu, kemer ve üstyapısında ise çeşitli deformasyonların meydana geldiği tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle köprü trafiğe kapatılırken ulaşım köprünün yanındaki betonarme köprü üzerinden kontrollü olarak sağlanmaya başlandı."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Sel Yardımları ve Köprü Restorasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Siirt'te Sel Yardımları ve Köprü Restorasyonu - Son Dakika
