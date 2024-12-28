Siirt\'te Şiddetli Rüzgar Otobüs Durağını Devirdi

Siirt'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı devrildi.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.???????
Şiddetli rüzgar nedeniyle Veyselkarani Mahallesi 1903. Sokak'ta bulunan otobüs durağı devrildi.
Bu sırada durakta bekleyen kimse olmadığı öğrenildi.
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