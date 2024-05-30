(SİİRT) - Siirt\'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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(SİİRT) - Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Vali Kemal Kızılkaya, basın toplantısı düzenledi.

Olay, Siirt Hacı Fethi Serin Camii yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgaya, o sırada Vali Kemal Kızılkaya'nın taziye için gittiği camide bekleyen korumaları müdahale etti. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından valilik binasında basın açıklaması yapan Vali Kızılkaya, şunları söyledi:

"İlimiz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Fethi Serin Camii önünde bugün saat 17.00 sularında, aralarında daha önceden husumet bulunan dünür iki aile arasında silahlı kavga olayı meydana gelmiştir. Olay esnasında bizim de bir taziye vesilesiyle aynı noktada olmamız hasebiyle, güvenlik güçlerimizin kısa sürede olaya müdahale imkanı olmuştur. Bu olayda 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlike durumu olmadığı bize intikal eden bilgiler arasındadır. Olaya karışanlar, güvenlik güçlerimiz tarafından tamamı yakalanmıştır. Konu hakkında detaylı adli ve idari soruşturma yürütülmektedir. Detaylı bir şekilde yürütülen bu soruşturmanın neticesi, yine kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Bunun haricinde ifade edilen bilgilere de itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur."