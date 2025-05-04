Siirt'te Ters Laleler Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Ters Laleler Ziyaretçileri Bekliyor

Siirt'in Bacavan Yaylası, ters laleleri solmadan fotoğraflamak isteyen doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

04.05.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesindeki 1800 rakımlı Bacavan Yaylası, ortalama ömürleri bir ay olan ters laleleri solmadan fotoğraflamak isteyen doğaseverleri ağırlıyor.

Nisan ayının ortasında çiçeklenmeye başlayan, yamaçların bakı farkından dolayı bazı bölgelerde daha geç çiçek açan, "ağlayan gelin" ya da "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleleri yaklaşık 4 hafta boyunca doğada görmek mümkün.

Farklı illerden Siirt'e gelen farklı mesleklerden doğaseverler, Türkiye'de koruma altında olan ters laleleri görüntülemek için Bacavan Yaylası'nın yolunu tutuyor.

Zorlu bir yürüyüşün ardından 1800 rakımlı yaylaya ulaşan doğa tutkunları, ters laleleri solmadan fotoğraflıyor. Doğaseverler, zorlu dönüş yolcuğuna geçmeden mola verdikleri noktalarda saz eşliğinde türküler söyleyerek dinleniyor.

"Hayatımda ilk defa ters lale gördüm"

Ankara'dan gelen doğasever Giray Durmuşoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliğin bulunduğunu söyledi.

Bu ziyaretler sayesinde ülkede gizli kalan birçok güzelliği görme şansı bulduklarını ifade eden Durmuşoğlu, "İlk defa Siirt'e geldim, hayatımda ilk kez ters lale gördüm. Burada bir sürü ters lale gördüm ve çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşadığımız için çok şanslıyız." dedi.

"Ters lalelerin çiçeklenme süresi var"

Siirt'te görev yapan Op. Dr. Aykut Koç da Siirt başta olmak üzere fırsat buldukça her ilin doğal güzelliklerini keşfetmeye çalıştığını belirtti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den ziyaretçilerin de yaylaya geldiğini, buradaki ters laleleri görme fırsatı bulduğunu anlatan Koç, "Bu bölgeleri daha fazla keşfetmemiz lazım. Aramızda savcı, hekim, öğretmen gibi çeşitli mesleklerden ziyaretçiler var. Bölgede hem doğanın keyfini çıkarıyoruz hem yürüyüş yapıyoruz hem de müzik eşliğinde ağlayan gelinleri izlemenin tadına varıyoruz. Ters lalelerin çiçeklenme süresi var. Doğaseverlere süresini geçirmeden buraları görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Pelin Ceceli de çok zorlu bir yürüyüş olmasına rağmen zamanın keyifli geçtiğini dile getirdi.

"Mükemmel bir manzara. Bence herkesin gelip görmesi gerekiyor. Daha önce hiç ters hale görmemiştim. Siirt'e gelince buradaki arkadaşlar söyledi ve bir etkinlik yaptık. Gelip görme şansımız oldu" diyen Ceceli, yolu düşen herkese çiçeklenme süresinde ters laleleri görmeleri tavsiyesinde bulundu.

Azerbaycan'dan gelen eğitimci Mehmet Fatih Danış da Siirt'in doğasıyla muhteşem bir yer olduğunu vurguladı.

Ters lalelerin oldukça etkileyici olduğunu dile getiren Danış, "Siirtliyim fakat yaklaşık 20 yıldır Bakü'de yaşıyorum. Birçok ülke gezmiş biri olarak kendi milli değerlerimizi bilmememiz bizim için büyük bir eksiklikti. Bunun için gelip, geziyoruz, öğreniyoruz. Böyle milli servetlerimizin olmasından dolayı da çok seviniyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Şirvan, Turizm, Yaşam, siirt, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Ters Laleler Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:44:34. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Ters Laleler Ziyaretçileri Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.