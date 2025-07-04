Siirt'te park halindeki cipe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.V.S'nin kullandığı 15 AAH 086 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolu Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği mevkisinde park halindeki 56 ABD 874 plakalı cipe çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?