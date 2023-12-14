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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Siirt\'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
14.12.2023 - 20:33,
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Siirt'in Baykan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Baykan ilçesi Ziyaret uygulama noktasında durdurulan şehirler arası otobüsün yolcusu A.S'nin üzerinde, 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

A.S'nin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda devam eden çalışma sonucu olayla ilişkisi tespit edilen ve uyuşturucuyu batı illerine sevk etmek için temin eden M.İ.P, İ.Z. ve S.Y. de operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.S, M.İ.P. ve İ.Z. tutuklandı, S.Y ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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