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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Siirt'te Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 218 gram esrar ve 501 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 şüpheli tutuklandı.

03.01.2024 - 18:33,  Güncelleme: 18:34
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SİİRT'te polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. 1 Ocak'ta yapılan operasyonda yapılan aramada, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ile Çevre Yolunun kesiştiği noktada bulunan boş arazi içerisinde 218 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2 Ocak'ta yapılan operasyonda da, üzerinde yapılan aramada 501 gram metamfetamin ile yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

Siirt\'te Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'te Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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