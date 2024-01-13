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Siirt'te vatandaşlar Filistin ve şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Siirt'te vatandaşlar Filistin ve şehitler için yürüdü

Siirt'te, hekimlerinde katılımıyla şehitler ve İsrail saldırısı altındaki Filistin halkı için yürüyüş düzenlendi. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), hekimler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen yürüyüşte 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Katil İsrail' ve 'Kahrolsun Amerikan' sloganları atıldı. Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci'nin duası ile program sona erdi.

Siirt\'te vatandaşlar Filistin ve şehitler için yürüdü
13.01.2024 - 17:43,
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Siirt'te vatandaşlar Filistin ve şehitler için yürüdü

SİİRT - Siirt'te, hekimlerinde katılımıyla şehitler ve İsrail saldırısı altındaki Filistin halkı için yürüyüş düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), hekimler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen yürüyüşte "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", " Katil İsrail" ve "Kahrolsun Amerikan"sloganları atıldı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Dr. Ayhan Yıldız, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatında bölgesinde şehit olan askerler içinde Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.

Şehitler için Fatiha okunduktan sonra sözlerine devam eden Dr. Yıldız, "Terörist İsrail; yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Sen kaybedeceksin; insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak!" ifadelerini kullandı.

Program Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci'nin duası ile son buldu.

Kaynak: İHA
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