Siirt'te Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

SİİRT'te seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Veyselkarani Mahallesi 1904. Sokak'ta meydana geldi. Seyir halinde otmobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,