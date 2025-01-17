Siirt'te Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siirt'te Yılın Kareleri Oylaması

Siirt\'te Yılın Kareleri Oylaması

İnşaat çalışanları, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak en beğendikleri fotoğrafları seçti.

17.01.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te inşaatta çalışan işçiler, mühendisler ve teknikerler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentte, "akıllı hastane" modeli ve yatay mimari anlayışıyla projelendirilen 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşasında görevli işçiler, mühendisler ve teknikerler AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İnşaat işçileri, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yıl Filistin" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına oy verdi.

Proje müdürü inşaat mühendisi Mithat Demircan, AA muhabirine, mesai arkadaşlarıyla en beğendikleri fotoğrafları seçtiklerini söyledi. AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Demircan, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ettiklerini belirtti.

İnşaat mühendisi Nazlıcan Gül de her biri farklı bir anlam içeren fotoğraflar arasında seçim yaparken zorlandıklarını ifade etti. Fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getiren Gül, "Hepsi büyük bir emekle çekilmiş kareler." ifadesini kullandı.

Saha şefi inşaat teknikeri Sefa Yavuz da oylamaya katılmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Yavuz, oylamaya sunulan fotoğrafların dünyanın farklı yerlerinde çekilen çok güzel kareler olduğunu ifade ederek, AA ailesine bu çalışmasından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

İnşaat işçisi Naci Arslan da oylamaya mesai arkadaşlarıyla katıldığını anlatarak, "Fotoğrafları beğendik. Çok güzel fotoğraflar vardı ve hepsi birbirinden güzeldi. Muhabirlerin eline sağlık." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, İnşaat, Yaşam, siirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.