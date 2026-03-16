Siirt\'te Zimem Defteri Geleneği Yeniden Canlandı

16.03.2026 11:44
170 aileye 600 bin lira borç ödenerek Osmanlı geleneği yaşatıldı, kardeşlik bilinci güçlendirildi.

SİİRT'te Osmanlı Dönemi'nden kalan 'zimem defteri' geleneği yaşatılarak kentte 170 dar gelirli ailenin bakkal, fırın ve mağazalara olan yaklaşık 600 bin liralık borcu ödendi.

Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye borçları kapatıldı. Ramazan ayı boyunca sürdürülen uygulamayla, dar gelirli ailelerin bakkal, fırın ve çeşitli mağazalara olan borçları hayırseverlerin desteğiyle ödendi.

'AMACIMIZ KARDEŞLİK BİLİNCİNİ UYANDIRMAK'

Siirt Gençlik Birimi Başkanı Muhammed Selim Özmazı, ramazan ayı süresince zimem defteri geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Zimem defteri geleneği, Osmanlı Dönemi'nden kalan güzel bir geleneğimizdir. Bu gelenek ihtiyaç sahibi ailelerin borç defterlerini kapatmak üzere olduğumuz bir uygulamadır. Uygulama kapsamında ramazan ayının ilk gününden bu yana her gün sahadayız ve toplamda 170 ailemize ulaştık. Yaklaşık 600 bin liralık bir maddi destek sağladık. Bizim amacımız sadece bir borcu kapatmak değil aynı zamanda toplumumuzda kardeşlik bilincini uyandırmaktır. Biz inanıyoruz ki bereket bizim aramızdaki sevgiyi, inancı artıracaktır. Bu kapsamda bugüne kadar çalışmalarımızı yürüttük, Allah hayırseverlerden razı olsun. Çalışmalarımızı Ramazan Bayramı'na kadar devam ettireceğiz" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR GELENEK'

Mağaza sahibi Fatih Tekin ise geleneğin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir gelenek, zaten haberlerde de görüyorduk. Marketlere gidip veresiye defterlerini kapatıyorlardı. Çok iyi oldu. Maddi ve manevi kim vesile olduysa Allah onlardan razı olsun. Biz borç vermezsek bazı vatandaşlar bayramlık bile alamayacaktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

