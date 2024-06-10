Siirt'ten Hakkari'ye Göç Eden Göçerler Yolculuğun Sonunda Yaylalara Ulaştı - Son Dakika
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Siirt'ten Hakkari'ye Göç Eden Göçerler Yolculuğun Sonunda Yaylalara Ulaştı

Siirt\'ten Hakkari\'ye Göç Eden Göçerler Yolculuğun Sonunda Yaylalara Ulaştı

Siirt'ten yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüleriyle yola çıkan göçerler, günler süren yolculuğun ardından Hakkari'ye ulaştı. Hakkari, serin havası, zengin su kaynakları ve verimli otlaklarıyla göçerleri ağırlamaya başladı. Göçerler, Sümbül Dağı yakınındaki yaylalara çıkmak için Çimenli köyüne doğru ilerledi. Yaklaşık 40 gündür yolda olan göçerler, yaz boyunca yaylada konaklayacaklarını belirtti.

10.06.2024 12:21
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Siirt'ten yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüleriyle yola çıkan göçerler, günler süren yolculuğun ardından Hakkari'ye ulaştı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Hakkari, serin havası, zengin su kaynakları ve verimli otlaklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen göçerleri ağırlamaya başladı.

Siirt'ten yaklaşık 40 gün önce küçükbaş hayvan sürüleriyle göç yolculuğuna başlayan, suyun ve otlakların bulunduğu noktalarda dinlenerek ilerleyen göçerler, günler süren yolculuğun ardından Hakkari'ye geldi.

Sürüleriyle Hakkari- Çukurca kara yolundan geçen göçerler, Sümbül Dağı yakınındaki yaylalara çıkmak için Çimenli köyüne doğru ilerledi.

Göçerlerden Memduh Yıldız, Siirt'ten yaklaşık 10 bin hayvanla yola çıktıklarını, Cizre üzerinden Hakkari'ye geldiklerini söyledi.

Sürüleri, Sümbül Dağı yakınındaki yaylaya çıkarmak için yolculuğa devam ettiklerini belirten Yıldız, yaz boyunca yaylada konaklayacaklarını dile getirdi.

Nuri Ete de yaklaşık 40 gündür yolda oldukları ifade ederek, "Yolculuk süresince zorluklarla karşılaşıyoruz. Dünden bu yana ayaktayız, dinlenemedik. Sürüleri Üzümcü köyü tarafından yaylaya çıkarmaya çalışacağız. Göçerlik çok zor. Hayanlar da çok yoruldu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'ten Hakkari'ye Göç Eden Göçerler Yolculuğun Sonunda Yaylalara Ulaştı - Son Dakika

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