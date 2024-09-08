Siirt Kısa Film Festivali 'Özgür Gazze' Temasıyla Başlıyor

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Bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali", "Özgür Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesi, Siirt Valiliğinin ev sahipliği ve Siirt Üniversitesi'nin destekleriyle 15-18 Ekim'de düzenlenecek.

Açılışı Eruh ilçesinde yapılacak festival kapsamında, Filistin'in kültürel ve siyasi hayatı ile tarihine ilişkin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış çok sayıda sinemacı, söyleşi, atölye ve gösterimlerle katkı sunacak.

"Biz neden festivali iptal edelim, İsrail soykırımından vazgeçsin"

Açıklamada ifadelerine yer verilen AK Parti eski milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "Geçen yıl bu zamanlarda, her zaman tam bir festival havasında düzenlenen etkinliğin hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Aksa Tufanı kopmuş, ardından İsrail'in bütün vahşetini ve zulmünü sergilediği katliamları başlamıştı. Bu havada şenlik, şölen, festival yapılabilir miydi? Festival neresinden bakarsanız bir miktar eğlence de içerirdi. Festivalin baştan beri organizatörü olan sinema emekçisi ve Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, festivali iptal etme veya erteleme fikriyle bana geldiğinde ilk tepkim 'Biz neden iptal edelim, İsrail soykırımından vazgeçsin' olmuştu." ifadesini kullandı.

Aktay, Türk halkının Gazze konusunda geri adım atmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Şimdi bir ileri gitmeli ve 'Kalbimiz Gazze' demeyi bırakıp 'Özgür Gazze' demeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlı aktör Wagdy El-Araby katılacak

Ünlü yazarlar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve Vahdettin İnce'nin yanı sıra Mısırlı aktör Wagdy El-Araby, çok sayıda TRT dizisinin yapımını üstlenen Kemal Tekden ve ünlü yönetmenler Nazif Tunç, Kudret Sabancı, Sadullah Şentürk ile Haydar Işık'ın katılacağı festivalin açılışı, ünlü tiyatrocu Osman Doğan'ın başrol oynadığı "Ziyafet Sofrası" oyunu ile gerçekleştirilecek.

Festivalin kapanışında ise Grup Yürüyüş, Filistin temalı ezgilerinin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı bir konser verecek.