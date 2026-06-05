Siirt Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi Mezuniyet Töreni

05.06.2026 22:25
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SİÜ'de 2.750 öğrenci mezuniyet töreninde protesto ve ödüllerle yeni hayatlarına adım attı.

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) 2 bin 750 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

SİÜ Kezer Yerleşkesi Stadyumu'ndaki törende, öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte bazı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, "Filistin halkının yanındayız" yazılı döviz ve pankart açtı.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayarak yeni bir hayata adım atan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bugün aldığınız diploma önemli bir başarının belgesidir. Ancak aynı zamanda yeni bir yolculuğun da başlangıcıdır. İçinde bulunduğumuz çağ, bilginin, teknolojinin ve yapay zekanın hayatı yeniden şekillendirdiği bir çağdır. Bu dönemde ülkemizin sizlerden beklentisi, değişimi takip eden değil, değişime yön veren bireyler olmanızdır. Bugün aranızdan doktorlar, mühendisler, öğretmenler, kamu yöneticileri, ilahiyatçılar, sağlık çalışanları, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, iktisatçılar ve farklı alanlarda ülkemize hizmet edecek çok kıymetli mezunlar yetişiyor. Ancak ülkemizin sizlerden beklentisi yalnızca iyi bir meslek sahibi olmanız değildir. Aynı zamanda iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve güçlü bir vicdan sahibi olmanızdır."

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi, katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törende, fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Mezun olan öğrenciler, daha sonra keplerini havaya attı.

Törene, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri de katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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