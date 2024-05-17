Siirt Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Siirt Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır nöbeti düzenledi. Nöbete akademisyenler de destek verdi. Siirt Genç İHH Sorumlusu, öğrenci topluluklarının seslerini duyurmak için çadırlarda nöbet tuttuklarını belirtti.

17.05.2024 17:17
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Siirt'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) İlahiyat Fakültesi öncülüğünde, öğrenci topluluklarının desteğiyle Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde kurulan çadırlarda bir araya gelen öğrenciler, 5 günlük nöbetin son gününde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

SİÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadıl Aygan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve üniversitelerde Filistin için devam eden eylemlere destek vermek için öğrenci toplulukları öncülüğünde başlatılan çadır nöbetine akademisyenler olarak destek verdiklerini söyledi.

Bugün sona erecek "Gazze Obası" nöbetine katılanlara teşekkür eden Aygan, şunları kaydetti:

"İsrail çocuk, kadın demeden insanlık dışı katliam yürütüyor. Bu katliamlara ses çıkarmak, hayır demek bir insanlık görevi haline gelmiştir. Sadece Müslüman olmanın ötesinde insan olmanın bir gereği haline gelmiş. Öğrencilerimiz Gazze Obası temalı nöbet başlattı. Duyarlılık gösterdiler. 5 gündür süren bu etkinlikleri organize eden öğrencilerle gurur duyuyoruz. Bizler de akademisyenler olarak bu zulme son verilmesini bekliyoruz."

Siirt Genç İHH Sorumlusu Barış Berat Butur da öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılarak, kurulan çadırlarda nöbet tutarak seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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