Siirt Valiliği: Kayyum Protestosunda İki Polis Yaralandı - Son Dakika
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Siirt Valiliği: Kayyum Protestosunda İki Polis Yaralandı

Siirt Valiliği, Siirt Belediyesine kayyum atanmasına yönelik düzenlenen protesto eyleminde iki polisin yaralandığını bildirdi.

31.01.2025 11:38  Güncelleme: 12:23
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(SİİRT) - Siirt Valiliği, Siirt Belediyesine kayyum atanmasına yönelik düzenlenen protesto eyleminde iki polisin yaralandığını bildirdi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtılan Siirt Belediyesi Eş Başkanı DEM Parti Sofya Alağaş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine yönelik dün akşam saatlerinde protesto eylemi düzenlendi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "Siirt'te polisler, kayyumu protesto eden halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtı" şeklindeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak 2025 tarihinde saat 20.50 sıralarında, Çal Mahallesi Emrullah Tren Caddesi Şehit Davut İlbaş Ortaokulu çevresinde, kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grubun yasa dışı korsan gösteri düzenlediğini tespit etmiştir. Yaklaşık 150 metre mesafeden takip edilen grup, ekiplerimize yönelik güçlendirilmiş torpil ve patlayıcı madde atma girişiminde bulunmuş, ayrıca evlerin çatılarından ve mahalle aralarından yoğun taşlı saldırılar gerçekleştirmiştir.

Ekiplerimiz, saldırıyı önlemek ve personelin can güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü şekilde havaya yaklaşık 8-10 el ateş ederek grubun dağılmasını sağlamıştır. Ekiplerimize yönelik saldın sırasında bir personelimiz boyun bölgesinden yaralanmış, diğer bir personelimiz ise sol kulağında işitme kaybından dolayı yaralanarak her iki personelimiz de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ayrıca, taşlı saldırı sonucu bir polis aracımızda hasar meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Huzur ve kardeşlik şehri Siirt'in güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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