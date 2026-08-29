Siirt Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, aziz milletin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin en büyük sembollerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü milletçe gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin, milletin bağımsızlık ve vatan sevgisiyle birlik ve beraberlik içinde gösterdiği sarsılmaz iradenin en güçlü simgesi olduğunu ifade eden Kızılkaya???????, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık ve milli irademizin sembolü olduğu kadar, Cumhuriyet'imizi daha güçlü yarınlara taşıma ve şehitlerimizden bizlere emanet edilen değerlere sahip çıkma sorumluluğumuzu da hatırlatmaktadır. Bugün bizler de aynı inanç ve kararlılıkla, ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını korumak, milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."