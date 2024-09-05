Siirtli Kadın Girişimcilerden Avustralya'ya İlk İhracat - Son Dakika
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Siirtli Kadın Girişimcilerden Avustralya'ya İlk İhracat

Siirtli Kadın Girişimcilerden Avustralya\'ya İlk İhracat

Siirt'in Şirvan ilçesinde kurulan Pirinçlik Köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifi, ürettikleri salamura yapraklar için Avustralya'dan 20 ton sipariş aldı. 300 metrekarelik Salamura Yaprak Tesisi ile üretim yapan kooperatif, kadın girişimcilerin işbirliğiyle kuruldu ve Türkiye'nin birçok kentindeki marketlere dağıtım yapıyor. Kooperatif, uluslararası fuarlara katılarak yurt dışı taleplerini artırmayı hedefliyor.

05.09.2024 13:17
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Siirt'in Şirvan ilçesinde kooperatif kuran kadın girişimciler, ürettikleri salamura yapraklar için ilk yurt dışı siparişlerini Avustralya'dan aldı.

Pirinçlik (Mavit) köyünde yaşayan ve 2 yıl önce bir araya gelen kadın girişimciler, Pirinçlik Köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifini kurdu.

Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleri ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle de kooperatif bünyesinde 300 metrekarelik alanda Salamura Yaprak Tesisi açıldı.

Civar köylerde toplanan tayfi üzümü yaprakları, tesiste işlenip "Mavit" markasıyla paketleyerek marketlere satılıyor.

Kooperatif üyeleri, 10-13 Temmuz'da F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı'nda, Avustralya'nın Melbourne kentinde gıda ürünleri üzerine ithalat ve ihracat yapan bir firmayla bağlantı kurdu. Görüşmeler sonucunda 2, 3 ve 4,5 kilogram halinde 20 ton salamura yaprağı siparişi alındı.

"Köydeki kadınlar da bu tesisi sahiplendi"

Kooperatifin başkan yardımcısı ve tesis sorumlusu Neslihan İrgav, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok kentindeki market ve toptancıların raflarında kendi ürünlerinin yer aldığını, ilk ihracatları için de gün saydıklarını söyledi.

Eskiden üzüm yapraklarının ziyan olduğunu ifade eden İrgav, şöyle konuştu:

"Kadınlar olarak bir araya gelip bu yaprakları değerlendirmek istedik. Toplantımızı yaptıktan sonra bu işi nasıl yapabiliriz veya nereye başvurabiliriz diye düşündük. Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduk ve bize destek sağlandı. Kooperatif kurduk. Daha sonra bu tesisi açtık. Köydeki kadınlar da bu tesisi sahiplendi, buraya gelmek istiyorlar. Aile bütçelerine katkısı olduğu için çalışmak istiyorlar. Biz 7 kişiyle başladık, şu an 16 kişiyle devam ediyoruz. İnşallah daha da genişleteceğiz."

Pirinçlik başta olmak üzere civar köylerde yoğun tayfi üzümü yetiştiriciliği yapıldığını dile getiren İrgav, kooperatif olarak bu potansiyeli iyi değerlendirmek istediklerini belirtti.

Salamurada büyük bir marka olmayı amaçladıklarını anlatan İrgav, şu ifadeleri kullandı:

"Katıldığımız fuarlarda kendi ürünlerimizi iyi tanıtıyoruz. İlk başta yurt içi, daha sonra yurt dışı fuarlara katıldık. F İstanbul Uluslararası Fuarı'nda yurt dışı taleplerin çok olduğunu gördük. Şu an Avusturalya için aldığımız siparişler var. O siparişleri yetiştiriyoruz ve bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Sadece yaprak üretmiyoruz. Turşu, pekmez, domates ve biber salçaları yapıyoruz."

Avusturalya'dan aldıkları siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışma içinde olduklarını kaydeden İrgav, " Kanada, İtalya ve Almaya gibi ülkelere de ihracat yapmak istiyoruz. Orta Doğu gibi yerlerden de talep var. Diğer Avrupa ülkelerine de güzel salamura yapraklarımızı yollamak istiyoruz." dedi.

İrgav, kurdukları kooperatifin çevre köylerdeki kadınlara da model olduğunu, kendilerini arayanların kooperatif açma talepleriyle karşılaştıklarını söyledi.

"Salamuraları paketleyerek Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz"

Çalışanlardan Yüsra İrgav da tesisin köyde çalışmak isteyen kadınlar için büyük fırsat olduğunu ifade etti.

Çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını dile getiren İrgav, "Her gün gelip yaprakları salamura yapıyoruz. Hazırladığımız salamuraları paketleyerek Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Yoğun bir talep var. Daha önce yaprakları evlerde yapıyorduk. Bu da zor oluyordu. Ama burada belirli bir alet ve makineler var. Daha rahat oluyor. Güzel bir iş. Bize artık bir hobi olarak geliyor. Çocuklarımıza maddi anlamda destek çıkıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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