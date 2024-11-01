Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı

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Çanakkale ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

01.11.2024 10:47
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi ile Kocaeli'nde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Çanakkale'nin Biga ilçesinde ve Kocaeli'nde toplam 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirilirken; 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı
Kaynak: DHA

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