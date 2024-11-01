Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı

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Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi ile Kocaeli 'nde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Çanakkale'nin Biga ilçesinde ve Kocaeli'nde toplam 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirilirken; 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.