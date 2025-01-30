Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 11 Tutuklama

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MARDİN merkezli 4 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Mardin, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 41 uzun namlulu silah, 26 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 39 şarjör, 8 bin 831 mühimmat ve 900 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.