Silahların Devlet Tekeline Alınması Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silahların Devlet Tekeline Alınması Kararı

09.08.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da silahların devlet kontrolüne alınması kararının savaşı gerektirmediğini belirtti.

Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, ülkede silahların devletin elinde toplanması kararının alındığını hatırlatarak, "kapıda bir savaş olduğu söylemlerinin doğru olmadığını" söyledi.

Yerel medyadan El-Cedid televizyonuna açıklamalarda bulunan Caca, Lübnanlıların, silahların devletin elinde toplanmasına yönelik hükümet kararının nasıl uygulanacağını öğrenmek için ağustos ayının sonunu bekledikleri yönündeki söyleme katılmadığını belirtti.

"Karar alındığında, bazıları sanki kapıda bir savaş varmış gibi zannediyor, ancak bu doğru değil." diyen Caca, alınan kararın uygulanması için ne bir savaşa ne de benzeri bir şeye gerek olmadığını ifade etti.

Caca, Bakanlar Kurulu'nun silahların toplanması dosyasının 5 Ağustos Salı günü aldığı kararla ve 7 Ağustos Perşembe günü yeniden teyit ederek sonuçlandırdığını hatırlattı.

Lübnan Güçleri Partisi lideri, devletin, kendi yetkisi dışında herhangi bir silahlı veya güvenlik örgütünün gayrimeşru olduğunu ilan etmesi ve bu örgütlere yönelik tüm hizmet ve kolaylıkların durdurulmasının, söz konusu olguyu sona erdirmeye yeteceğini ifade etti.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah ise Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu 7 Ağustos'ta, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Enformasyon Bakan Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahların Devlet Tekeline Alınması Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü 35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi 100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
Bu gerçeği herkes bilmez Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş Bu gerçeği herkes bilmez! Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş
Jack Grealish’ten Fenerbahçe’ye transfer yanıtı Jack Grealish'ten Fenerbahçe'ye transfer yanıtı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
16:20
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
16:20
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
16:19
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
16:01
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
15:40
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
15:32
Galatasaray’ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa’yı salladı
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa'yı salladı
15:31
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
15:26
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 14:22:21. #7.11#
SON DAKİKA: Silahların Devlet Tekeline Alınması Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.